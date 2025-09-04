Rotterdamse raad zit met deelname Israël aan EK honkbal in maag

ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse gemeenteraad zit met de deelname van Israël aan het Europees kampioenschap honkbal in de maag. Dat evenement wordt vanaf 20 september in de Maasstad georganiseerd, maar de partijen verschillen van mening of de stad stelling moet nemen of Israël welkom is. Ook heerst de vraag welke eventuele beperkende mogelijkheden Rotterdam zou hebben en of de veiligheid gewaarborgd is.

De lokale partijen van SP, BIJ1 en DENK riepen, gesterkt door het verband de Rotterdam Palestina Coalitie, het college op het Israëlische team te weren. Ze willen een staat die zich schuldig maakt aan onder andere genocide en grove mensenrechtenschendingen geen podium bieden. Ook de term 'sportwashing' viel, het verbeteren van een reputatie via sport.

Onder meer PvdA en D66 zoeken drukmiddelen en -instrumenten, zoals uitsluiting wegens vrees voor wanordelijkheden. Andere partijen (ChristenUnie, 50PLUS, VVD) zijn stellig: het is niet aan Rotterdam om het sportteam van Israël te weren.

'Geef duidelijkheid'

Normaliter gebeurt uitsluiting van een land door een sportbond of het International Olympic Committee, legde burgemeester Carola Schouten uit. De "weerzinwekkende" situatie in Gaza "raakt vrijwel iedereen en dat voelt ook deze stad", zei Schouten, maar "daar ligt formeel de bevoegdheid". Zo is over Rusland bepaald dat het niet mag meedoen, maar bij Israël is dat nog niet gebeurd. Schouten wil dat de landelijke politiek maatregelen bepaalt: "Geef duidelijkheid, neem stelling", zodat steden weten "wat wel en niet gewenst is".

Daar sluit sportwethouder Faouzi Achbar zich bij aan. "Laat het Rijk met oplossingen komen, want daar ligt de bevoegdheid." Intussen houdt hij nauw contact met honkbalvereniging Neptunus en het NOC*NSF gezien "de worsteling hoe om te gaan met deze situatie". Als Israël in Rotterdam speelt, zal het college niet bij die wedstrijden zijn.