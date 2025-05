FNV gaat door met landelijke driedaagse staking in afvalsector

UTRECHT (ANP) - FNV gaat definitief door met de landelijke driedaagse staking in de afvalsector volgende week. Dit meldt bestuurster Hanan Yagoubi, nadat de vakbond vorige week al met de staking had gedreigd.

FNV is het oneens met het plan van het kabinet om een geplande heffing op plastic voor bedrijven te schrappen. De 567 miljoen euro die de maatregel vanaf 2028 jaarlijks moest opleveren wordt afgewenteld op afvalverwerkers, vreest de vakbond. FNV had het kabinet tot en met woensdag een ultimatum gesteld, maar het kabinet is volgens Yagoubi niet ingegaan op de eisen van de bond.

De staking duurt van maandag 06.00 uur tot en met donderdag 06.00 uur op meer dan tien afvalverwerkings- en overslaglocaties in Nederland, meldt de vakbondsbestuurster. Afval kan wel worden ingezameld, maar niet worden ingeleverd op die locaties. Vooral de vier grote gemeenten zijn hier volgens de FNV-bestuurster niet blij mee. Ook kunnen mensen geen afval naar de milieustraat brengen, zegt ze.