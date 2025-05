Rozetruidrager Del Toro wint zeventiende etappe in Giro

BORMIO (ANP) - Rozetruidrager Isaac Del Toro heeft met zijn ritzege in de zeventiende etappe van de Giro d'Italia zijn leidende positie verstevigd. De Mexicaan van UAE Team Emirates was na 155 kilometer in Bormio de beste voor de Fransman Romain Bardet en Richard Carapaz uit Ecuador.

Del Toro behoudt in het algemeen klassement een kleine voorsprong op Carapaz die de tweede plaats overnam van de Brit Simon Yates.

De Ronde van Italië duurt tot en met zondag. Vrijdag en zaterdag volgen nog bergetappes voordat de Giro zondag eindigt in Rome.