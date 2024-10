FNV: kortingsactie MediaMarkt 'volstrekt onverantwoord'

ROTTERDAM (ANP) - FNV noemt de kortingsactie en nachtopening die MediaMarkt had gepland "volstrekt onverantwoord". De vakbond zegt dat grote internationale winkelconcerns "steeds verder" gaan in het bedenken van kortingsmomenten. "Directies en eigenaren hebben de belangen van medewerkers en van de maatschappij volstrekt uit het oog verloren. Alles is gericht op nóg meer winst", stelt FNV Winkelstraat.

MediaMarkt wilde de deuren openen en korting geven in de nacht van zaterdag op zondag om te vieren dat 25 jaar geleden het eerste filiaal in Nederland opende. De nachtelijke kortingsactie ging echter niet door omdat een groep mensen de ramen van het pand vernielde en vuurwerk afstak.

Ongeveer honderd medewerkers van MediaMarkt moesten uren in het gebouw blijven, omdat het niet veilig genoeg was om naar buiten te gaan. De woordvoerder van MediaMarkt sprak zondagochtend van een "behoorlijke impact".