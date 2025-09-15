ECONOMIE
FNV-leden stemmen in met cao-akkoord NS

Economie
door anp
maandag, 15 september 2025 om 10:42
UTRECHT (ANP) - Leden van FNV hebben in ruime meerderheid voor het cao-akkoord gestemd dat de vakbond heeft gesloten met de NS. Dat heeft FNV maandag bekendgemaakt. De moeizame onderhandelingen over de nieuwe cao leidden eerder dit jaar tot stakingen op het spoor, met grote gevolgen voor treinreizigers.
Uiteindelijk stemde 89 procent van de leden voor de nieuwe cao, waardoor nieuwe stakingen volgens FNV nu "definitief van de baan" zijn. De enige bond waarvan de leden nog moeten instemmen, is VVMC. De uitslag van die ledenraadpleging wordt later deze week verwacht.
In de nieuwe cao is onder meer vastgelegd dat de lonen van NS-personeel stapsgewijs worden verhoogd met ingang van 1 maart dit jaar. Ook een zwaarwerkregeling is onderdeel van het afsprakenpakket. Werknemers die dertig jaar of langer zwaar werk hebben gedaan, kunnen onder voorwaarden drie jaar eerder stoppen met werken.
