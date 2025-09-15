Weer veruit meeste slachtoffers clustermunitie in Oekraïne

GENÈVE (ANP) - De meeste slachtoffers van clustermunitie vielen vorig jaar opnieuw in Oekraïne, melden mensenrechten- en hulporganisaties in hun jaarlijkse Clustermunitiemonitor. Van de 314 gemelde doden, allen burgers, vielen er 208 in het door Rusland binnengevallen land. De organisaties vermoeden dat het werkelijke aantal slachtoffers veel hoger is.

Clustermunitie, die zich op weg naar het doel opsplitst in meerdere projectielen, is omstreden. De munitie is niet erg precies, waardoor ook burgers gevaar lopen. Een flink deel ontploft niet meteen en vormt nog lang een gevaar. Blindgangers waren afgelopen jaar goed voor 57 van de 314 doden. Van hen was 42 procent kind.

Daarom hebben 112 landen getekend voor de uitbanning van het wapentuig. Rusland en Oekraïne deden niet mee. Ze brachten Oekraïne voor het derde jaar op rij bovenaan de slachtofferlijst. Ook in Afghanistan, Jemen, Libanon, Irak, Syrië, Myanmar, Laos en Mauritanië vielen doden.