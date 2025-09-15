ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Weer veruit meeste slachtoffers clustermunitie in Oekraïne

Samenleving
door anp
maandag, 15 september 2025 om 10:54
anp150925077 1
GENÈVE (ANP) - De meeste slachtoffers van clustermunitie vielen vorig jaar opnieuw in Oekraïne, melden mensenrechten- en hulporganisaties in hun jaarlijkse Clustermunitiemonitor. Van de 314 gemelde doden, allen burgers, vielen er 208 in het door Rusland binnengevallen land. De organisaties vermoeden dat het werkelijke aantal slachtoffers veel hoger is.
Clustermunitie, die zich op weg naar het doel opsplitst in meerdere projectielen, is omstreden. De munitie is niet erg precies, waardoor ook burgers gevaar lopen. Een flink deel ontploft niet meteen en vormt nog lang een gevaar. Blindgangers waren afgelopen jaar goed voor 57 van de 314 doden. Van hen was 42 procent kind.
Daarom hebben 112 landen getekend voor de uitbanning van het wapentuig. Rusland en Oekraïne deden niet mee. Ze brachten Oekraïne voor het derde jaar op rij bovenaan de slachtofferlijst. Ook in Afghanistan, Jemen, Libanon, Irak, Syrië, Myanmar, Laos en Mauritanië vielen doden.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2458727009

Hoe gezond is Griekse yoghurt echt? Dit zijn de feiten

23242075_m

Bril de deur uit na staaroperatie? Nieuwe lens zorgt voor scherp zicht op elke afstand

ANP-514269573

Kramp door het sporten heeft mogelijk een heel andere oorzaak dan je denkt

Seks is gezond

Deze kwaaltjes bestrijd je met seks

anp140925060 1

Halsema wijst op grenzen artistieke vrijheid na optreden Vylan

106157641 m

Het verband tussen borstkanker en deodorants

Loading