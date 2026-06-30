FNV noemt halvering grondafhandelbedrijven op Schiphol historisch

SCHIPHOL (ANP) - FNV noemt de halvering van het aantal grondafhandelbedrijven op Schiphol een "historische stap". Volgens de vakbond kiest de luchthaven daarmee voor minder concurrentie tussen bagage- en passagiersafhandelaars, wat leidt tot minder werkdruk en meer rust op de werkvloer.

De luchthaven maakte dinsdag bekend welke drie bedrijven verantwoordelijk worden voor grondafhandeling. Volgens de vakbond vochten de zes afhandelingsbedrijven elkaar jarenlang de tent uit en werknemers waren daar de dupe van. De concurrentie zorgde voor druk op de prijzen en dat leidde tot hoge werkdruk en veel onzekerheid, aldus FNV.

Maar de stap brengt ook onzekerheid met zich mee, stelt de vakbond. Het personeel van de drie bedrijven die niet gekozen zijn, moet een aanbod krijgen van een winnende partij en wisselt mogelijk van werkgever. "Nu is het aan de drie geselecteerde bedrijven om hun verantwoordelijkheid te nemen en alle medewerkers een goed aanbod te doen", stelt bestuurder FNV Luchtvaart Stijn Jansen.