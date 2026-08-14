Je moet stoppen met het eten van avocado's. Nu

Veel mensen klagen dat ze zo weinig aan de grote wereldproblemen kunnen doen. Maar soms(vaak) is dat echt niet waar. Avocado'zijn een mooi, of eigenlijk lelijk, voorbeeld. Heel veel avocado's komen uit Michoacon, een staat in Mexico. Het gebied wordt de hoofdstad van de avocado genoemd. Dat daarvoor hele gebieden zijn ontbost wisten we al. Maar nu wordt ook duidelijk waarom heel veel bewoners van het gebied een ziekte hebben die begint met niezen en die kan eindigen op het kerkhof. De ziekte
is het gevolg van chemicaliën die in de boomgaarden worden gebruikt waar de vruchten groeien. Allereerst waaien de bestrijdingsmiddelen rechtstreeks over de dorpen en maken de mensen ziek. Maar er zijn zoveel avocado's en dus ook zoveel gif in Michoacon dat het gif ook in het grondwater zit en in de beken en rivieren. De avocadogebieden hebben ook een grote aantrekkingskracht op de maffia. Een hectare beplant met de vruchten levert meer dan 5000 euro oogst op. Zeker als er flink wordt gespoten met gif.