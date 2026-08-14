Code geel, code smog: hoe Nederland vrijdag stikt in zijn eigen zomer

Het is vrijdag 14 augustus en de zomer heeft twee waarschuwingen tegelijk uitgereikt. Het KNMI zet code geel op voor tropische hitte, het RIVM zet er stevig overheen met een smogadvies. De middagtemperatuur loopt richting 35 graden, in het zuiden mogelijk 38. En dan is er ook nog die andere onzichtbare last: ozon. Wie vandaag buiten wil sporten, boodschappen doen of gewoon ademen, krijgt van beide instituten hetzelfde advies. Blijf binnen, doe rustig aan, drink water. Zomer 2026 is officieel een dag om over te slaan.

Wat er precies aan de hand is

De luchtkwaliteit wordt vandaag in het midden, oosten en noorden van het land als slecht beoordeeld. Vooral vanaf het begin van de middag tot in de avond piekt de vervuiling. Tegelijk staat het Nationaal Hitteplan voor de vierde keer dit jaar in heel Nederland actief, na eerdere activeringen in juli en begin augustus. De combinatie is niet toevallig. Hitte, windstilte en oostenwind koken de lucht letterlijk in.

Het advies is helder en tegelijk ongemakkelijk: blijf binnen op precies het moment dat iedereen naar buiten wil.

Wie er last van krijgt

Mensen met astma, COPD, hart- en vaatziekten en ouderen krijgen als eerste de rekening gepresenteerd. Ook kinderen en mensen die intensief buiten sporten of werken, lopen risico. Het gaat niet om vage klachten. Ozon irriteert de luchtwegen, veroorzaakt kortademigheid, hoofdpijn en prikkende ogen. Bij een langere blootstelling verergeren bestaande longklachten. De hitte doet er nog een schepje bovenop met uitdroging, hitte-uitputting en verhoogd risico op oversterfte, zoals ook eerder dit jaar zichtbaar was in de sterftecijfers na de hitteperiode van eind juni.

Wat je vandaag beter niet doet

Hardlopen, fietsen of tuinieren tussen twaalf en acht uur ’s avonds.

Ramen en deuren wagenwijd openzetten in de middag; juist ’s ochtends vroeg luchten werkt beter.

Kinderen laten spelen op warme kunstgrasvelden of asfalt zonder schaduw en water.

Aannemen dat één glas water genoeg is; het advies is ruim en regelmatig drinken, ook zonder dorst.

Wie denkt dat een frisse ochtendloop de oplossing is, doet er goed aan te beseffen dat de ozon pas ná de middag piekt.

Wat de overheid wel en niet doet

Het Nationaal Hitteplan is een adviesregime, geen crisisstructuur. Gemeenten zetten koelteplekken open, zorginstellingen worden gealarmeerd en huisartsen krijgen richtlijnen. Verder is het aan de burger. Een landelijk rookverbod in natuurgebieden, waterbesparingsplicht of verplichte middagsluiting bestaat niet, ondanks 133 natuurbrandmeldingen in de eerste tien dagen van augustus. De overheid vertrouwt op verstand, terwijl het kwik richting record uit 2020 kruipt met inmiddels zeven zeer hete dagen in 2026.

Een klimaatpatroon, geen incident

Vier keer een Nationaal Hitteplan in één zomer is geen bijzonderheid meer, maar een trend. Wat vroeger de uitzondering was, hoort nu bij de standaarduitrusting van een Nederlandse augustus: hitteplan, smogadvies, natuurbrandwaarschuwing en droogtemonitor tegelijk actief. Het nieuwe zomerweer vraagt om nieuwe gewoontes, en om iets minder verbazing over het feit dat we er iedere keer weer verbaasd over zijn.

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