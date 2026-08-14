Na dagen van hitte gaat het regenen: dit is wanneer je dat kunt verwachten

Wie nog wil genieten van de tropische temperaturen krijgt vandaag de laatste en heetste kans. Vanaf vannacht dienen de eerste buien zich aan, zaterdag zakt de temperatuur en volgende week schuift het weer terug naar een doodgewone Nederlandse zomer van rond de 22 graden. Dat betekent nog niet dat de droogte voorbij is.

Vandaag piekt het: lokaal 38 graden

De hitte bereikt vandaag zijn hoogtepunt. In het noorden loopt de temperatuur op naar 33 graden, in het zuiden en zuidoosten naar 37 graden en zeer lokaal is 38 graden mogelijk. De hoogste waarden worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. Op de stranden blijft het met ongeveer 30 graden een stuk aangenamer, doordat een westenwind daar verkoeling brengt. De hittekracht komt op 7 tot 8, plaatselijk 9. Het Nationaal Hitteplan is vandaag in het hele land actief, morgen alleen nog in het zuidoosten.

Vandaag is het heetst, vanaf vannacht kantelt het

Vannacht de eerste buien

In de tweede helft van de avond neemt de bewolking vanuit het westen toe en stijgt de kans op een lokale regen - of onweersbui. Van echte verkoeling is nog geen sprake: rond zonsondergang is het nog 27 tot 30 graden en in stedelijk gebied blijft de nachttemperatuur rond 20 graden hangen. Aan de kust en boven zee koelt het sneller af, richting 15 tot 20 graden.

Zaterdag broeierig met onweer

Zaterdag wordt een benauwde dag met wolken, zon en enkele buien. Vooral in het oosten en zuidoosten is er kans op onweer. De temperatuurverschillen zijn groot: in het noordwesten en noorden blijft het rond 22 graden, in een strook van Zeeland naar Drenthe wordt het 24 tot 27 graden en in het zuidoosten kan het met ongeveer 32 graden nog net tropisch warm worden. De hoge luchtvochtigheid maakt dat het benauwder aanvoelt dan de thermometer suggereert.

Zondag is de hitte voorbij

Zondag liggen de maxima tussen 20 graden op de Wadden en 24 tot 25 graden in Limburg. In de ochtend kan in het oosten en zuidoosten nog een lokale bui vallen, aan het eind van de dag stijgt de kans op een lichte bui in het noordwesten. Daarmee komt ook een einde aan de vijfde regionale hittegolf van deze zomer.

De droogte verdwijnt niet met een paar buien

Volgende week: normaal, maar niet nat genoeg

Vanaf maandag draait de wind naar het westen en kunnen storingen Nederland eindelijk weer bereiken. De regenkansen zijn daardoor groter dan de afgelopen weken, met maxima van 20 tot 25 graden. Het grootste deel van de tijd blijft het toch droog, met af en toe een bui of een passerende regenzone. Voor de periode tot 1 september blijven de verwachte hoeveelheden rond of iets onder het klimaatgemiddelde; de kans op bovengemiddelde neerslag is kleiner dan 20 procent. De aanhoudende droogte in het stroomgebied van de Rijn, met een zeer lage Rijnafvoer, is dus nog niet opgelost.

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