FNV ontvangt honderden meldingen van agressie bij zelfscankassa's

DEN HAAG (ANP) - FNV heeft in een paar weken "enkele honderden" meldingen ontvangen over agressie bij zelfscankassa's in supermarkten. Dat bevestigt de vakbond na eerdere berichtgeving door vakwebsite Distrifood. "Jong, goedkoop personeel krijgt taken toebedeeld waar ze niet voor uitgerust zijn", zegt FNV-bestuurder Michiel Al.

De vakbond lanceerde ongeveer drie weken geleden het meldpunt 'Agressie aan de zelfscankassa'. Volgens Al variëren de meldingen van verbale agressie tot vechtpartijen bij de zelfscankassa's. Supermarktmedewerkers doen bij de meldingen soms zelf suggesties en pleiten bijvoorbeeld voor meer traditionele kassa's en professionele bewaking in de winkels, zegt de vakbondsbestuurder.

FNV wil dat in de cao voor supermarkten afspraken worden opgenomen over de veiligheid van medewerkers bij de zelfscankassa's. Zo pleit de vakbond onder meer voor betere training.