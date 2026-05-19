FNV opent meldpunt om 'chaos' bij Schiphol-beveiliging

SCHIPHOL (ANP) - FNV opent een meldpunt voor de duizenden beveiligers op Schiphol die sinds maandag zijn overgegaan naar een andere werkgever door de nieuwe aanbesteding van de beveiliging. "Via het meldpunt wil de vakbond ervaringen, signalen en problemen verzamelen over hoe de overgang in de praktijk verloopt", maakte de bond bekend.

FNV zegt momenteel chaos te zien op de werkvloer, waarbij veel onduidelijk is voor beveiligers. "En we horen veel signalen over zorgen over roosters en werkdruk. Met dit meldpunt willen we precies in beeld krijgen waar beveiligers tegenaan lopen sinds de overgang naar hun nieuwe werkgever", zegt een bestuurder van de vakbond.

Maandag waren er in meerdere vertrekhallen lange rijen op de eerste dag dat Schiphol met een aangepaste opzet van de beveiliging werkte. Schiphol werkt sinds maandag niet meer met vijf maar met drie beveiligingsbedrijven, waarbij nieuwe bedrijven zijn opgericht waar de luchthaven ook een belang in heeft.