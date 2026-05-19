ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FNV opent meldpunt om 'chaos' bij Schiphol-beveiliging

Economie
door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 12:09
anp190526083 1
SCHIPHOL (ANP) - FNV opent een meldpunt voor de duizenden beveiligers op Schiphol die sinds maandag zijn overgegaan naar een andere werkgever door de nieuwe aanbesteding van de beveiliging. "Via het meldpunt wil de vakbond ervaringen, signalen en problemen verzamelen over hoe de overgang in de praktijk verloopt", maakte de bond bekend.
FNV zegt momenteel chaos te zien op de werkvloer, waarbij veel onduidelijk is voor beveiligers. "En we horen veel signalen over zorgen over roosters en werkdruk. Met dit meldpunt willen we precies in beeld krijgen waar beveiligers tegenaan lopen sinds de overgang naar hun nieuwe werkgever", zegt een bestuurder van de vakbond.
Maandag waren er in meerdere vertrekhallen lange rijen op de eerste dag dat Schiphol met een aangepaste opzet van de beveiliging werkte. Schiphol werkt sinds maandag niet meer met vijf maar met drie beveiligingsbedrijven, waarbij nieuwe bedrijven zijn opgericht waar de luchthaven ook een belang in heeft.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Als je vaak ruzie hebt met je partner: probeer de Kapitein-methode

shutterstock_2669859759

Dit verdienen piloten bij KLM, Transavia en EasyJet: KLM-gezagvoerder tikt 338.000 euro aan

260748289

Vergeten gezinsauto maakt comeback: ‘beste occasion ooit’ kost nog geen 3000 euro

generated-image (2)

Het geheim achter succesvolle zelfbeheersing

images

De rijkste kat ter wereld blijkt helemaal niet zo rijk

europa_opwarming_kaart

Vaarwel winter: hoe wij de winter verloren

Loading