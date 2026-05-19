Doden bij schietpartij ten zuiden van Caïro

ABNUB (ANP/AFP) - Bij een schietpartij in het Egyptische Abnub zijn zeker acht mensen omgekomen, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken van dat land dinsdag. Vijf anderen raakten gewond. Maandag opende een schutter daar vanuit een auto het vuur op ogenschijnlijk willekeurige voorbijgangers, waarna hij werd doodgeschoten door de politie. De dader zou psychiatrisch patiënt zijn. Staatskrant Al-Ahram schat het slachtoffertal hoger in, en noemt zeker tien doden en vijftien gewonden.

De schutter vluchtte naar een nabijgelegen stuk boerenland, waar hij kon worden ingesloten. Bij het vuurgevecht dat vervolgens ontstond, kwam hij om.

De openbaar aanklager heeft een onderzoek gelast naar het voorval. Vooralsnog is er geen motief bekend.