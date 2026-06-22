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FNV: Schipholbeveiligers hebben te weinig tijd voor controles

Economie
door anp
maandag, 22 juni 2026 om 15:46
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SCHIPHOL (ANP) - Meer dan de helft van de Schipholbeveiligers heeft te weinig tijd om veiligheidsprocedures goed uit te voeren. Dat concludeert FNV op basis van een analyse van bijna tweehonderd klachten die de vakbond ontving. FNV opende vorige maand een meldpunt voor de duizenden beveiligers op de luchthaven die zijn overgegaan naar een andere werkgever door de nieuwe aanbesteding van de beveiliging.
Volgens de bond ervaart 44 procent problemen met agressieve passagiers. "Ook melden beveiligers dat nieuwe medewerkers onvoldoende zijn opgeleid, dat er te weinig begeleiding is op de werkvloer en dat de werkdruk hoog is", aldus FNV. De vakorganisatie noemt deze signalen "zeer zorgwekkend."
"Luchtvaartbeveiliging draait om veiligheid. Als beveiligers aangeven dat zij onvoldoende tijd hebben om procedures zorgvuldig uit te voeren dan mag niemand dat negeren. Veiligheid mag nooit ondergeschikt worden gemaakt aan kostenbesparing", stelt de bond.
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