Waarom stoppen met drinken je relaties verandert

“Als ik stop met drinken, raak ik misschien mijn vrienden kwijt.” Het is een gedachte die verrassend veel mensen bezighoudt wanneer ze overwegen hun relatie met alcohol onder de loep te nemen. Ze genieten niet eens zo meer van elk glas wijn of iedere vrijdagmiddagborrel, maar ze vrezen wat er gebeurt als ze niet langer meedoen.

En die angst is helemaal niet zo vreemd. In een samenleving waarin alcohol vaak een hoofdrol speelt bij feestjes, etentjes, verjaardagen en zelfs sportactiviteiten, kan stoppen met drinken voelen alsof je jezelf buiten de groep plaatst. Wat gebeurt er met vriendschappen als de gezamenlijke drankjes verdwijnen? Word je nog wel uitgenodigd? Heb je nog wel iets gemeen?

Grote veranderingen veranderen vaak ook relaties

De werkelijkheid is dat grote levensveranderingen bijna altijd invloed hebben op relaties. Denk aan een verhuizing, een nieuwe baan, een studie die wordt afgerond of de komst van kinderen. Zodra prioriteiten verschuiven, verandert je sociale kring vaak mee. Dat geldt ook voor mensen die besluiten minder of helemaal niet meer te drinken.

Vriendschappen die jarenlang draaiden om terrasjes, kroegen of feestjes kunnen onder druk komen te staan wanneer die gedeelde activiteit wegvalt. Dat betekent niet automatisch dat de vriendschap niet echt was, maar wel dat sommige relaties sterker verbonden waren aan een bepaalde levensfase dan gedacht.

Opvallend genoeg richten veel mensen zich vooral op wat ze zouden kunnen verliezen door te stoppen met drinken. Veel minder vaak staan ze stil bij wat alcohol hen mogelijk nu al kost. Want terwijl drinken steeds meer ruimte inneemt, kunnen juist andere relaties langzaam naar de achtergrond verdwijnen.

Niet elke vriendschap is gebouwd op dezelfde fundering

Sommige relaties worden bij elkaar gehouden door één gedeelde factor. Dezelfde sportschool, dezelfde buurt, dezelfde opleiding of dezelfde liefde voor een drankje. Andere relaties rusten op een stevigere basis: gedeelde waarden, oprechte interesse in elkaar, wederzijds respect of een diepe emotionele band.

Wanneer alcohol uit beeld verdwijnt, wordt vaak zichtbaar welke vriendschappen bestand zijn tegen verandering en welke vooral draaiden om een gezamenlijke gewoonte. Dat kan confronterend zijn, maar ook verhelderend.

Want echte verbinding blijkt vaak verrassend flexibel. Mensen die belangrijk voor elkaar zijn, vinden meestal nieuwe manieren om contact te houden. Een borrel wordt een wandeling. Een avond in de kroeg maakt plaats voor een lunch of een kop thee.

Het verhaal dat ons gevangen houdt

Wat veel mensen tegenhoudt om hun drinkgedrag te veranderen, heeft niet alleen met alcohol zelf te maken. Vaak speelt er een dieper verhaal mee: ik verlies mijn vrienden, ik word saai, ik hoor er niet meer bij. Dit soort overtuigingen kunnen zo vanzelfsprekend voelen dat ze nauwelijks worden opgemerkt. Toch hebben ze veel invloed op keuzes en gedrag.

Psychologen noemen dit soms een beperkend narratief: een verhaal dat iemand zichzelf vertelt en dat groei of verandering in de weg staat. Wanneer zo'n overtuiging niet wordt onderzocht, kan ze onbewust bepalen hoe iemand zich blijft gedragen.

Het gevolg? Een deel van je verlangt naar verandering, terwijl een ander deel zich vastklampt aan het oude uit angst voor verlies.

De werkelijkheid is vaak minder zwart-wit

Pas achteraf ontdekken veel mensen dat de werkelijkheid genuanceerder is dan de angst die ze vooraf voelden.

Ja, sommige relaties veranderen. Sommige contacten verwateren. Maar tegelijkertijd ontstaat er vaak ruimte voor andere verbindingen. Soms worden oude vriendschappen zelfs opnieuw ontdekt. Relaties die jarenlang op een laag pitje stonden, krijgen weer aandacht zodra alcohol niet langer het middelpunt vormt.

En juist daar ligt een belangrijke les: stoppen met drinken betekent niet automatisch dat er minder verbinding ontstaat. Soms verandert de vorm van die verbinding simpelweg.

Wie verder kijkt dan de angst om iets kwijt te raken, ontdekt regelmatig dat er aan de andere kant onverwacht veel te winnen valt: meer ruimte voor oprechte gesprekken, nieuwe sociale contacten en vriendschappen die niet afhankelijk zijn van wat er in een glas zit.