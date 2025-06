FNV schort staking interieurbouwers en meubelmakers op na cao-bod

UTRECHT (ANP) - De landelijke staking van meubelmakers en interieurbouwers op 24 juni wordt opgeschort. Dat meldt FNV die tot de actie had opgeroepen. De vakbond heeft een verbeterd bod ontvangen van branchevereniging CBM. "Hopelijk kunnen de werknemers zich nu weer met hun mooie vak bezighouden, in plaats van zich voor te bereiden op een staking", zegt FNV-bestuurder Thérèse Beurskens.

De ruim 18.000 werknemers in de interieurbouw en meubelindustrie krijgen er in 18 maanden 6 procent salaris bij, een eenmalige uitkering van 650 euro bruto, het vakantiegeld gaat omhoog en ook de leerlingensalarissen stijgen.

Leden van de vakbond kunnen tot 1 juli stemmen over het eindbod. De onderhandelingen over een nieuwe cao begonnen in oktober vorig jaar. Tot een nieuwe cao kwam het echter niet, wel tot vijf regionale acties.

CBM vertegenwoordigt honderden bedrijven. Het gaat dan onder meer om fabrikanten die seriematig stoelen, kasten en banken maken, maar ook om maatwerk voor kantoren, horeca en particulieren.