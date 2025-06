Wall Street licht hoger in afwachting rentebesluit Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koersbewegingen geopend. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. De Amerikaanse centralebankenkoepel zal dan naar verwachting voor de vierde keer op rij de rente onveranderd laten. Daarnaast worden de verdere ontwikkelingen rond de strijd tussen Iran en Israël in de gaten gehouden.

Het rentebesluit van de Fed wordt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) bekendgemaakt, na een tweedaagse vergadering. Voorzitter Jerome Powell geeft ook een toelichting. Verder worden verwachtingen gegeven van de Fed-bestuurders over het toekomstige rentebeleid.

De Dow-Jonesindex stond in de vroege handel 0,1 procent hoger op 42.269 punten. De brede S&P 500 won ook 0,1 procent, tot 5988 punten, en techgraadmeter Nasdaq steeg met hetzelfde percentage, naar 19.532 punten.