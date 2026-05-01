FNV-voorzitter Spekman: acties om nullijn tonen dat strijd loont

AMSTERDAM (ANP) - De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Spekman, ziet in de stakingen van rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat "strijd loont". Dat zei hij vrijdag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De vakbond spreekt zich sinds de presentatie van het regeerakkoord eind januari uit tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid.

De vakbond is het niet eens met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, de verkorting van de WW en een versobering van de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA. De vakbond wil niet met het nieuwe kabinet praten tot die plannen van tafel zijn en kondigde begin maart aan acties voor te bereiden.

Die boodschap herhaalde Spekman op zijn eerste werkdag als voorzitter van de FNV. "Wij willen dat die plannen van tafel gaan. Als die niet van tafel gaan, dan moeten we ons wapenen met alles wat we in ons hebben." Spekman wilde niet vooruitlopen op wanneer die acties beginnen.

Bestuurscrisis

Spekman is de nieuwe voorzitter, na een maandenlange bestuurscrisis bij FNV door onder meer zorgen over sociale veiligheid bij de vakbond. De voormalige partijvoorzitter van de PvdA wil de rust terugbrengen binnen de vakbond door zelf rust uit te dragen "maar resoluut richting keuzes te gaan die de vakbond moet maken voor de medewerkers, voor de mensen in het land en voor de leden. En niet te accepteren dat ik of een ander alleen maar onderling zit te bekvechten."

Rijksambtenaren hielden de afgelopen maanden acties tegen de nullijn. Die hield in dat ze geen loonsverhoging en geen inflatiecorrectie zouden krijgen. De rijksoverheid heeft donderdag een nieuw cao-bod gedaan, waarin die nullijn is losgelaten.