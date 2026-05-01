Apple bij stijgers op hoger Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Apple hoorde vrijdag bij de stijgers op de aandelenbeurzen in New York, nadat het Amerikaanse techbedrijf donderdagavond met zijn kwartaalcijfers kwam. Apple behaalde meer omzet dan kenners hadden verwacht. De opbrengsten uit de verkoop van iPhones vielen wel tegen bij de verwachting van analisten.

Vertrekkend topman Tim Cook sprak zelf van de beste eerste drie maanden van een jaar ooit. Apple verwacht dat de verkopen in het huidige kwartaal met 14 tot 17 procent toenemen. Het aandeel werd kort na opening van de handelsdag 4 procent hoger gezet.

De algemene stemming op Wall Street was voorzichtig positief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 49.784 punten. De brede S&P 500-index klom 0,5 procent tot 7244 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 25.055 punten. Die laatste twee graadmeters bereikten donderdag bij het slot nog nieuwe recordstanden.

Goed ontvangen bedrijfsresultaten en de hoop op een spoedig einde aan de oorlog in het Midden-Oosten hebben ervoor gezorgd dat de Amerikaanse beurzen vorige maand hard zijn gestegen. Onder meer techaandelen lieten een flink herstel zien door het optimisme over de toekomst van AI.

Roblox verloor 21,6 procent. Het gameplatform kwam met cijfers over het aantal gebruikers in het eerste kwartaal, die door beleggers teleurstellend werden ontvangen. Roblox had in de eerste drie maanden 132 miljoen dagelijkse actieve gebruikers, een stijging van 35 procent op jaarbasis. Analisten hadden in doorsnee echter op bijna 144 miljoen gebruikers gerekend. De groei werd volgens het platform geremd door "grotere tegenwind dan verwacht van onze uitrol van leeftijdscontroles".

Estée Lauder steeg 4,1 procent. Het Amerikaanse cosmeticabedrijf is van plan nog eens 3000 banen te schrappen en daarmee 200 miljoen dollar te besparen. Een deel van de bezuinigingen heeft te maken met het streven om het personeel in Amerikaanse warenhuizen te verminderen, nu de topman zich meer wil richten op onlineverkopen.

De olieprijzen zijn vrijdag gedaald. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Ook zeiden anonieme afgevaardigden van OPEC+ tegen persbureau Bloomberg dat het oliekartel zondag waarschijnlijk besluit de productie verder te verhogen. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging met 2,9 procent omlaag naar 102,04 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent minder op 109,12 dollar per vat.