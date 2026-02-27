FNV-voorzitter verwacht kort kennismakingsgesprek met Jetten

HILVERSUM (ANP) - De vakbonden verwachten maandag niet lang om tafel te zitten met het nieuwe kabinet tijdens hun kennismakingsgesprek. "Ik hoop dat de koffie niet te heet is, want het wordt een kort gesprek", zei interim-voorzitter van FNV Dick Koerselman bij radioprogramma Sven op 1.

De vakbonden maakten donderdag bekend niet meer met het nieuwe kabinet te willen praten als de AOW-plannen niet eerst volledig van tafel gaan. In de nieuwe plannen gaat de AOW-leeftijd sneller omhoog dan afgesproken in het pensioenakkoord. Ook de verzachting van de plannen die eerder deze week door een Kamermeerderheid werd gesteund is niet voldoende. De vakbonden willen "dat er met geen komma wordt getornd aan het pensioenakkoord", zei Koerselman.

Koerselman zegt samen met de andere vakbonden maandag in het Catshuis de boodschap te herhalen dat de AOW-plannen direct van tafel moeten. Ook "de aanval op de sociale zekerheid moet worden teruggedraaid" voordat de FNV verder wil praten met het nieuwe kabinet.