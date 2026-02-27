ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FNV-voorzitter verwacht kort kennismakingsgesprek met Jetten

Economie
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 12:25
anp270226085 1
HILVERSUM (ANP) - De vakbonden verwachten maandag niet lang om tafel te zitten met het nieuwe kabinet tijdens hun kennismakingsgesprek. "Ik hoop dat de koffie niet te heet is, want het wordt een kort gesprek", zei interim-voorzitter van FNV Dick Koerselman bij radioprogramma Sven op 1.
De vakbonden maakten donderdag bekend niet meer met het nieuwe kabinet te willen praten als de AOW-plannen niet eerst volledig van tafel gaan. In de nieuwe plannen gaat de AOW-leeftijd sneller omhoog dan afgesproken in het pensioenakkoord. Ook de verzachting van de plannen die eerder deze week door een Kamermeerderheid werd gesteund is niet voldoende. De vakbonden willen "dat er met geen komma wordt getornd aan het pensioenakkoord", zei Koerselman.
Koerselman zegt samen met de andere vakbonden maandag in het Catshuis de boodschap te herhalen dat de AOW-plannen direct van tafel moeten. Ook "de aanval op de sociale zekerheid moet worden teruggedraaid" voordat de FNV verder wil praten met het nieuwe kabinet.
loading

POPULAIR NIEUWS

77469462 l normal none

Hoe gezond is sla?

gandr-collage

Plastisch chirurg legt uit hoe je kan zien wat iemand allemaal heeft laten verbouwen

ANP-514317328

Van soapheld tot sjoemelaar: gevallen GTST-acteur Jimmy Geduld opnieuw voor de rechter

255038591_m

De 10 domste wachtwoorden van Nederland

ANP-551706611

5 veelgebruikte medicijnen met verborgen risico's

Scherm­afbeelding 2026-02-27 om 06.31.08

Sta jij er bij? Eerste gelekte gegevens Odido te doorzoeken op website

Loading