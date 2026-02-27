Von der Leyen verheugd over goedkeuring Mercosur door Argentinië

BRUSSEL (ANP) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie noemt de ratificatie van het Mercosur-handelsverdrag door Argentinië en Uruguay "fantastisch nieuws". De definitieve goedkeuring door Brazilië en Paraguay verwacht de politica op korte termijn, zei ze vrijdag.

De overeenkomst moet nog door het Europees Parlement worden goedgekeurd. Von der Leyen maande het parlement in bedekte termen tot spoed.

"De Mercosur-overeenkomst creëert een markt van 720 miljoen mensen en zorgt voor een besparing van miljarden aan invoerrechten", somde Von der Leyen een aantal voordelen van de overeenkomst in de ogen van de Commissie op.

De overeenkomst biedt daarnaast Europa strategisch voordeel "als eerste speler in een wereld van scherpe concurrentie en korte termijnen. Maar dat voordeel als eerste speler moet wel worden gerealiseerd", zei ze, doelend op het ontbreken van de parlementaire goedkeuring.