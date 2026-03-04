FNV: vrouwen harder geraakt door bezuinigingen nieuw kabinet

DEN HAAG (ANP) - Vrouwen worden onevenredig hard geraakt door "de bezuinigingen in de zorg en de versoberingen in de sociale zekerheid" van het nieuwe kabinet. Dat concludeert vakbond FNV in een woensdag gepubliceerd rapport.

De vakbond wijst op de verkorting van de WW, het verlagen van het maximale dagloon bij uitkeringen, het afschalen van zorg en jeugdzorg en fiscale voordelen voor voltijdwerk. "Deze maatregelen raken vooral vrouwen, die vaker in deeltijd werken, zorgtaken combineren met betaald werk en oververtegenwoordigd zijn in sectoren als zorg en onderwijs."

Volgens FNV-vicevoorzitter Jacqie van Stigt is het onterecht dat het akkoord zich presenteert als vooruitgang. "Het zet vrouwen uit betaald werk, terug naar onbetaalde zorg."

Huishoudens

Door bezuinigingen verplaatst de zorg zich volgens de vakbond meer naar huishoudens. De bezuinigingen in de zorg treffen vrouwen daarom harder, "omdat zij nog steeds het grootste deel van de onbetaalde zorg op zich nemen", staat in het rapport.

De vakbond zet ook vraagtekens bij de effectiviteit van de wet loontransparantie. Die moet bijdragen aan het dichten van de loonkloof, maar volgens de FNV dreigt die een "papieren belofte" te worden. "Wij vrouwen eisen eerlijk loon, geen bezuinigingen op zorg en een volledige WW", stelt Van Stigt.

In het rapport doet FNV opnieuw de oproep "versoberingen in de sociale zekerheid" te beëindigen. FNV keert zich, samen met vakbonden CNV en VCP, al langer tegen deze plannen van het nieuwe kabinet. De vakbonden willen niet onderhandelen met het kabinet totdat die versoberingen en ook de nieuwe AOW-plannen van tafel zijn. De bonden maakten maandag na een kennismakingsgesprek met het nieuwe kabinet bekend dat er nu acties worden voorbereid.