ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FNV: vrouwen harder geraakt door bezuinigingen nieuw kabinet

Economie
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 15:00
anp040326097 1
DEN HAAG (ANP) - Vrouwen worden onevenredig hard geraakt door "de bezuinigingen in de zorg en de versoberingen in de sociale zekerheid" van het nieuwe kabinet. Dat concludeert vakbond FNV in een woensdag gepubliceerd rapport.
De vakbond wijst op de verkorting van de WW, het verlagen van het maximale dagloon bij uitkeringen, het afschalen van zorg en jeugdzorg en fiscale voordelen voor voltijdwerk. "Deze maatregelen raken vooral vrouwen, die vaker in deeltijd werken, zorgtaken combineren met betaald werk en oververtegenwoordigd zijn in sectoren als zorg en onderwijs."
Volgens FNV-vicevoorzitter Jacqie van Stigt is het onterecht dat het akkoord zich presenteert als vooruitgang. "Het zet vrouwen uit betaald werk, terug naar onbetaalde zorg."
Huishoudens
Door bezuinigingen verplaatst de zorg zich volgens de vakbond meer naar huishoudens. De bezuinigingen in de zorg treffen vrouwen daarom harder, "omdat zij nog steeds het grootste deel van de onbetaalde zorg op zich nemen", staat in het rapport.
De vakbond zet ook vraagtekens bij de effectiviteit van de wet loontransparantie. Die moet bijdragen aan het dichten van de loonkloof, maar volgens de FNV dreigt die een "papieren belofte" te worden. "Wij vrouwen eisen eerlijk loon, geen bezuinigingen op zorg en een volledige WW", stelt Van Stigt.
In het rapport doet FNV opnieuw de oproep "versoberingen in de sociale zekerheid" te beëindigen. FNV keert zich, samen met vakbonden CNV en VCP, al langer tegen deze plannen van het nieuwe kabinet. De vakbonden willen niet onderhandelen met het kabinet totdat die versoberingen en ook de nieuwe AOW-plannen van tafel zijn. De bonden maakten maandag na een kennismakingsgesprek met het nieuwe kabinet bekend dat er nu acties worden voorbereid.
loading

POPULAIR NIEUWS

ce812b8be748f408e4e9e667aad9d53e,cad22df5

Mojtaba Khamenei, de zoon van de gedode leider Ali Khamenei, benoemd tot nieuwe ayatollah

anp030326186 1

Trump dreigt alle handel met Spanje te stoppen

174459286_m

6 tekenen dat je cortisol te hoog is

generated-image (5)

Komt er eindelijk een beurscrash? Wat spaarders en beleggers moeten weten

shutterstock_2063113412

Amsterdam: 70 euro voor een broodje vlees

belastingformulier

Belastingaangifte 2025: vijf fouten die je zo honderden euro’s kosten

Loading