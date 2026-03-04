Hegseth: we zijn pas net begonnen in Iran, zullen nu doorstoten

WASHINGTON (ANP) - De VS zijn aan de winnende hand in de oorlog die het land samen met Israël begonnen is tegen Iran. Dat zei minister van Defensie Pete Hegseth in een gezamenlijke persconferentie met generaal Dan Caine.

Volgens Hegseth en Caine zijn er tekenen dat Iran de voorbije dagen minder raketten afvuurt dan eerder. Iran heeft geen langere adem dan de VS, aldus de minister. "We kunnen deze strijd gemakkelijk laten voortduren, zolang als nodig is."

Hegseth benadrukte in zijn persconferentie uitgebreid de sterkte van de Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten en de zwakte van de Iraniërs. "Het was nooit de bedoeling dat dit een eerlijk gevecht zou zijn", aldus Hegseth. "De Iraanse luchtmacht is niet meer" en "de Iraanse marine rust op de bodem van de Perzische Golf", sprak hij.

Binnen enkele dagen verwacht hij dat de Israëlische en Amerikaanse luchtmacht volledige controle over het Iraanse luchtruim hebben. Het is volgens Caine daarom nu tijd de aanvallen uit te breiden naar het binnenland van Iran.