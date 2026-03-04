ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hegseth: leider Iraanse groep achter moordcomplot Trump is dood

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 14:46
anp040326139 1
WASHINGTON (ANP) - De leider van een Iraanse groep die de Amerikaanse president Donald Trump wilde vermoorden, is gedood. Dat zei de Amerikaanse minister van Defensie Peter Hegseth op een persconferentie. Hij zei niet om wie het ging.
"We wisten al langer dat Iran Trump wilde vermoorden, en andere Amerikaanse functionarissen", zei Hegseth. Het was niet het doel van de militaire operatie in Iran, benadrukte Hegseth. "Maar ik heb ervoor gezorgd dat ze ook op de lijst van doelwitten werden gezet", antwoordde hij op een vraag van een journalist.
loading

POPULAIR NIEUWS

ce812b8be748f408e4e9e667aad9d53e,cad22df5

Mojtaba Khamenei, de zoon van de gedode leider Ali Khamenei, benoemd tot nieuwe ayatollah

anp030326186 1

Trump dreigt alle handel met Spanje te stoppen

174459286_m

6 tekenen dat je cortisol te hoog is

generated-image (5)

Komt er eindelijk een beurscrash? Wat spaarders en beleggers moeten weten

shutterstock_2063113412

Amsterdam: 70 euro voor een broodje vlees

belastingformulier

Belastingaangifte 2025: vijf fouten die je zo honderden euro’s kosten

Loading