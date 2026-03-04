Hegseth: leider Iraanse groep achter moordcomplot Trump is dood

WASHINGTON (ANP) - De leider van een Iraanse groep die de Amerikaanse president Donald Trump wilde vermoorden, is gedood. Dat zei de Amerikaanse minister van Defensie Peter Hegseth op een persconferentie. Hij zei niet om wie het ging.

"We wisten al langer dat Iran Trump wilde vermoorden, en andere Amerikaanse functionarissen", zei Hegseth. Het was niet het doel van de militaire operatie in Iran, benadrukte Hegseth. "Maar ik heb ervoor gezorgd dat ze ook op de lijst van doelwitten werden gezet", antwoordde hij op een vraag van een journalist.