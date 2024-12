Fonds Wereldbank voor armste landen met 100 miljard bijgevuld

SEOUL (ANP) - Het fonds voor de armste 78 landen van de Wereldbank is bijgevuld met 100 miljard dollar, maakt het instituut voor ontwikkelingssamenwerking bekend. Dat is de uitkomst van een tweedaagse conferentie over nieuwe donaties die rijkere landen doen aan dit fonds, dat de International Development Association (IDA) heet.

Donorlanden maakten in Zuid-Korea bekend 24 miljard dollar te willen geven aan het fonds. Dat kan het toegezegde geld gebruiken om meer bij te lenen, waardoor het fonds een recordbedrag van 100 miljard dollar aan nieuwe financiering kan verstrekken in de komende jaren.

IDA leent arme landen onder andere geld uit voor aanpassingen aan klimaatverandering. Ook ging de afgelopen tien jaar geld naar projecten voor betere gezondheidszorg, toegang tot elektriciteit, schoon water en hulp aan boeren. De komende tijd is het volgens Wereldbank-president Ajay Banga belangrijk om in ontwikkelingslanden voldoende banen te creëren, om massale werkloosheid onder jongeren te voorkomen.