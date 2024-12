Mijn kraan jankt en piept. Wat te doen?

Meestal duurt het een paar dagen voor je je gaat ergeren: je kraan jankt en piept. Bij sommige mensen als ze de mengkraan gebruiken, maar soms ook bij of koud of warm water.

Een jankende of piepende kraan kan behoorlijk irritant zijn, maar gelukkig zijn er verschillende oorzaken en oplossingen. Het geluid kan afkomstig zijn van de kraan zelf, de waterleidingen, of zelfs de waterdruk. Hieronder bespreken we de meest voorkomende oorzaken en wat je eraan kunt doen.

Wat Zijn Mogelijke Oorzaken?

Hoge waterdruk: Een te hoge waterdruk in je leidingen kan een fluitend of piepend geluid veroorzaken. Dit komt doordat het water met te veel kracht door smalle openingen stroomt.

Lucht in de leidingen: Luchtbellen in het waterleidingsysteem kunnen zorgen voor een sissend of piepend geluid.

Versleten onderdelen: Onderdelen zoals de kraanpatroon of kleppen kunnen slijten en gaan trillen door de waterdruk, wat een jankend geluid veroorzaakt.

Vuil in de kraan of leidingen: Ophoping van vuil of kalk in de kraan of filters kan leiden tot verstoppingen en fluitende geluiden.

Waterslag: Dit is een bonkend geluid dat ontstaat door plotselinge drukveranderingen wanneer je de kraan snel opent of sluit.

Wat Kun Je Doen?

Zelf Aanpakken

Controleer en reinig de kraan:Verwijder vuil door de filters en onderdelen van de kraan schoon te maken.Als je een thermostaatkraan hebt, haal deze los en controleer op vuil bij de aansluitingen. Verwijder vuil door de filters en onderdelen van de kraan schoon te maken. Als je een thermostaatkraan hebt, haal deze los en controleer op vuil bij de aansluitingen. Lucht uit de leidingen laten:Open alle kranen in huis, beginnend op de hoogste verdieping en werk naar beneden. Laat het water enkele minuten stromen om luchtbellen te verwijderen. Open alle kranen in huis, beginnend op de hoogste verdieping en werk naar beneden. Laat het water enkele minuten stromen om luchtbellen te verwijderen. Waterdruk controleren:Meet de waterdruk met een drukmeter. De ideale druk ligt tussen 3 en 4 bar. Is deze te hoog? Overweeg een drukregelaar te laten installeren. Meet de waterdruk met een drukmeter. De ideale druk ligt tussen 3 en 4 bar. Is deze te hoog? Overweeg een drukregelaar te laten installeren. Onderhoud uitvoeren:Vervang oude of versleten onderdelen van de kraan, zoals patronen of kleppen. Vervang oude of versleten onderdelen van de kraan, zoals patronen of kleppen.

Schakel Een Professional In

Bij waterslag: Laat een loodgieter een waterslagdemper installeren om schokken in het leidingwerk te voorkomen.

Bij aanhoudende problemen: Als het probleem niet opgelost wordt door bovenstaande stappen, kan er sprake zijn van structurele problemen met het leidingwerk. Een loodgieter kan dit grondig onderzoeken.

Preventie Tips

Voer regelmatig onderhoud uit aan je kranen en leidingen.

Controleer periodiek de waterdruk in je woning.

Gebruik kranen voorzichtig; draai ze langzaam open en dicht om drukschokken te vermijden.

Met deze stappen kun je het probleem meestal zelf oplossen of voorkomen dat het erger wordt. Blijven de geluiden aanhouden? Dan is het verstandig om een professional in te schakelen om schade aan je leidingen te voorkomen.