Ford onderuit op Wall Street na teleurstellende cijfers

NEW YORK (ANP) - Ford is donderdag hard onderuitgegaan op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse autofabrikant boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht. De winst viel echter veel lager uit dan voorzien door hogere garantiekosten voor problemen met oudere modellen. Volgens financieel topman John Lawler hoopt Ford met de recente kwaliteitsverbeteringen de garantiekosten in de toekomst te verlagen. Het aandeel werd bijna 17 procent lager gezet.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 40.032 punten, na een verlies van ruim 1 procent een dag eerder. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 5424 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,7 procent op 17.227 punten. De S&P 500 en de Nasdaq zakten woensdag respectievelijk dik 2 procent en 3,6 procent door forse koersverliezen in de techsector.

Naast Ford gingen ook andere grote autofabrikanten omlaag. Zo zakte Stellantis dik 9 procent in New York. Het Amerikaans-Europese autoconcern achter merken als Jeep, Dodge, Fiat, Peugeot en Opel zag de winst fors dalen door zwakke verkopen op de Amerikaanse markt. In Japan ging Nissan onderuit na een winstalarm. De Japanse autofabrikant heeft vooral last van de hevige prijsconcurrentie in de VS en de concurrentie van Chinese fabrikanten.