Zeehondenredders kijken positief terug op eerste proef

PIETERBUREN (ANP) - De redders van het Seal Response Team kijken positief terug op hun eerste reddingsproef. In mei ging het team voor het eerst op pad om zeehonden te redden, zo werd destijds bekendgemaakt. Dat was leerzaam, maar tot nu toe is het nog niet gelukt om een zeehond te redden, blikt Emmy Venema van het reddingsteam op de eerste proef terug.

Het Seal Response Team bestaat uit professionele verzorgers en dierenartsen en werd opgericht door de drie zeehondencentra in Nederland: Pieterburen, Ecomare op Texel en A Seal in het Zuid-Hollandse Stellendam. Voorlopig houdt het team het bij twee à drie testperiodes per jaar waarin het team voor een aantal dagen op pad gaat naar plekken waar veel zeehonden vastraken in visnetten of afval.

In mei, kort voor de eerste proef, werd de oprichting van het team bekendgemaakt. Nu blikt Venema terug op die eerste proef, waarbij één zeehond werd gevonden die in de problemen was geraakt. "Maar toen stond de wind te hard om met verdoving te werken, en dus zijn we aan land gegaan", zegt Venema. De zeehond schrok van een groep andere zeehonden verderop die met elkaar aan het vechten waren. "Hij ging te water voordat wij er bij konden zijn."

Amerikanen

Toch is Venema positief over de eerste test. "Elke poging is leerzaam, want we leren het gebied kennen en we leren hoe we de zeehonden kunnen helpen", legt Venema uit. "Maar helaas had de eerste reddingspoging nog niet het gewenste resultaat." In september gaat het team weer op pad.

Het team wordt nu nog bijgestaan door twee Amerikanen van expertisecentrum Sea Change Health die veel ervaring hebben met het redden van zeehonden. Vandaar dat het testfases zijn: uiteindelijk hoopt het team zelfstandig zeehonden te kunnen redden.

'Meer stormen'

Dit jaar komen bovengemiddeld veel zeehonden in de problemen. Toen het team in mei voor het eerst op pad ging, waren er al vijftig zeehonden vastgeraakt in visnetten en ander afval in zee. "Inmiddels zijn dat er 55, vandaag is er toevallig weer een melding binnengekomen", zegt Venema. Afgelopen jaren ging het om gemiddeld veertig meldingen per jaar.

Waarom het dit jaar zo vaak misgaat, weet Venema niet. "Daar is onderzoek voor nodig. Maar we zien zelf meerdere oorzaken. Er zijn steeds meer grijze zeehonden in de Waddenzee. Ook zijn er steeds meer stormen, waardoor netten makkelijker loslaten en meer afval in zee terechtkomt."