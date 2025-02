Van Rouwendaal slaat WK zwemmen over, stopt nog niet definitief

GEMERT (ANP) - Tweevoudig olympisch kampioene Sharon van Rouwendaal stelt een besluit over haar toekomst als openwaterzwemster nog even uit. Ze slaat de WK van komende zomer in Singapore in ieder geval over, heeft ze laten weten via sociale media. Van Rouwendaal (31) nam, na haar tweede olympische titel afgelopen zomer in Parijs, de tijd om het rustiger aan te doen en na te denken over het vervolg van haar carrière.

"Wat de toekomst brengt, weet ik nog niet. Zwemmen is al zo lang een enorm deel van mijn leven. Hoewel ik me nu terugtrek van de WK, blijf ik openstaan voor nieuwe kansen. In september neem ik de tijd om na te gaan waar mijn hart ligt en of ik klaar ben voor een nieuwe uitdaging", schreef Van Rouwendaal. De openwaterzwemster richt zich nu meer op het geven van clinics.

De in Soest opgegroeide Van Rouwendaal is drievoudig wereldkampioene in het open water en geldt vooral door haar twee olympische titels als de beste atlete ooit in de discipline.