Ford verwacht minder winst en impact handelstarieven

DEARBORN (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse autofabrikant Ford meldt dat de winst dit jaar met meer dan 2 miljard dollar kan dalen ten opzichte van vorig jaar. Aanleiding daarvoor zijn de verwachte omzetdaling in de autosector en de hoge kosten voor de lancering van nieuwe modellen. Tegelijkertijd spelen er zorgen over de gevolgen van importtarieven.

Ford gaat nu uit van een winst voor aftrek van rente en belastingen van 7 tot 8,5 miljard dollar. Dat meldt het bedrijf in zijn financiële resultaten over vorig jaar. Daaruit komt naar voren dat die winst in 2024 nog uitkwam op 10,2 miljard dollar. Ford houdt voor dit jaar rekening met een branchebrede daling van de omzet van zo'n 2 procent. Daarnaast wordt rekening gehouden met kosten voor de lancering van twee nieuwe modellen, de Lincoln Navigator en de Ford Expedition SUV.

Financieel topvrouw Sherry House verwacht dat de Amerikaanse importtarieven voor Canada en Mexico grote impact gaan hebben op de auto-industrie. "Dat gezegd hebbende, geloven we dat de regering-Trump de Amerikaanse auto-industrie wil steunen", zei zij verder. Ford houdt bij de prognose geen rekening met de impact van wijzigingen in het beleid van de Amerikaanse regering.