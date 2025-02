DEN HAAG (ANP) - Uit een onderzoek naar een zwaargewonde jongen die woensdagmiddag werd gevonden in een school in Den Haag "zijn vooralsnog geen aanwijzingen gekomen die duiden op een misdrijf", meldde de politie woensdagavond op X.

De jongen, die werd aangetroffen in een gebouw van het Hofstad Lyceum aan het Colijnplein, werd naar het ziekenhuis gebracht. De ingang en omgeving van de school waren in de middag afgezet. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd.