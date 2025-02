Moeder Monique heeft haar zin gekregen: het is helemaal misgegaan tussen Mike en Antine

De reünie van Winter Vol liefde was teleurstellend. Gelukkig eindigde de show met een lichtpuntje in de liefdesduisternis die het programma toch weer geworden is. Antine was ronduit woedend. "Ik kan nog geen normaal telefoongesprek voeren met Mike."

Veel vriendschappen in deze editie van Winter Vol liefde: Adriënne en Frits - het had zo mooi kunnen zijn - hebben een goede maar vriendschappelijke band. Jan en Willem houden het ook op vriendschap, al lijkt daar wel het een en ander te zijn voorgevallen. Jan zou Willems uitbundige uitgaansleven maar niets vinden. Jorik blijkt ook zonder camera's een hork, die nog te beroerd is om op een paar appjes te reageren. Lana heeft hem dus nooit meer gezien.

Toch weer moeder Monique

En dan hebben we Antine en Mike. Het duo kon niet verder van elkaar af zitten op de bank bij presentatrice Leonie ter Braak. De spanning viel van de gezichten af te lezen. Mike hield zich op de vlakte, maar Antine trok fel van leer: "Het is niet mogelijk om alleen met Mike een relatie op te bouwen. Je zal er altijd zijn familie en een wereld omheen bij krijgen, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat je eigenlijk niet eens een telefoongesprek alleen met hem kan voeren." Monique is blijkbaar in het echt minstens zo erg als op tv. Antine geeft ook achteraf toe: ik had eigenlijk al veel eerder weg moeten gaan.

Mike is, nadat hij even leek los te komen van zijn moeder, weer terug bij af. Hij murmelt dat het heel moeilijk is om een plek voor zichzelf te vinden en dat zijn ouders altijd onderdeel zijn van zijn leven. "Ik ben heel beschermend opgevoed en ik denk dat je dat ook terugziet in de uitzending dat mijn moeder heel beschermend naar mij toe is." Dat zou komen door Moniques verleden. Ze heeft hem compleet gehersenspoeld. De arme man heeft helemaal geen persoonlijkheid meer.

De relatie tussen Antine en Mike is non-existent. "Er is ook niet een vriendschap. Dat is heel mooi als mensen dat na een tijd wel hebben, maar dat hebben wij niet en dat hoef ik ook niet. Ik denk dat Mike dat ook niet hoeft. En dan blijft het een beetje koel", legt Antine uit.

Monique komt ook nog in beeld en haar reactie op de breuk zegt eigenlijk alles: "Daar hebben we heel veel verdriet van gehad om hem zo te zien. Dat heeft mijn moederhart toen wel gebroken, want hij was heel verliefd op haar. Ik krijg er alweer tranen van." Kortom: het draait vooral om haar verdriet. Mike gaat echt nooit een vrouw vinden die met dit nare mens kan omgaan.

Puur geluk

Gelukkig eindigen we met een liefdessprookje: Bart en Judith zijn gelukkiger dan ooit. "Alsof het nooit anders geweest is", zo banjert Bart over de boerderij in de Pyreneeën. Hij ziet er ook anders uit, een beetje Franser, nog een beetje minder aangepast. Wat een fijn koppel om naar te kijken. Laten ze een wijze les zijn over het leven en de liefde: volg je hart en je eigen weg, dan komt het wel goed.