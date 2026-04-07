Advocaat zedenzaak zwembadstagiair: geen bewijs voor verkrachting

ZUTPHEN (ANP) - De advocaat van een 21-jarige man uit Zelhem (Gelderland) die ervan wordt verdacht dat hij als stagiair tijdens zwemlessen veertien jonge kinderen heeft misbruikt, zegt dat er geen bewijs in het dossier zit voor seksueel "binnendringen". Dat bleek dinsdag tijdens een tweede inleidende zitting in de rechtbank in Zutphen. Justitie vervolgt de man in elf gevallen voor verkrachting.

Het misbruik zou zich hebben afgespeeld tussen eind augustus en begin december 2024. De slachtoffers waren toen tussen de 4 en 6 jaar oud. Ook zou de verdachte in januari 2024 ontucht hebben gepleegd met een meisje van net 6 jaar in Hengelo. Daarnaast zou hij ook kinderporno in zijn bezit hebben gehad.

De verdachte was niet bij de zitting aanwezig. Hij is onder voorwaarden op vrije voeten. De rechtbank wil wel dat hij erbij is als de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

Verloop rechtszaak

Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. De rechtbank verwacht uiterlijk in september een rapport van een deskundige. Het is niet bekendgemaakt wat deze precies heeft onderzocht. De inhoudelijke behandeling gaat waarschijnlijk meerdere dagen duren. Het Openbaar Ministerie denkt een halve dag nodig te hebben voor het requisitoir dat eindigt met de strafeis, zei de officier van justitie.

Dertien ouderparen van de slachtoffers willen daarbij gebruikmaken van het spreekrecht, zei de officier. Ook zullen hun advocaten vorderingen tot schadevergoedingen willen toelichten.

Een gedeelte van de zitting vond plaats achter gesloten deuren. De verdediging wilde een verzoek om de gehele zitting achter gesloten deuren te doen toelichten zonder pers of publiek. De rechtbank stond dit toe, de rest van de zitting was wel openbaar.