Fors verlies BioNTech door ingezakte vraag naar coronaboosters

MAINZ (ANP/DPA) - Het Duitse biotechnologieconcern BioNTech heeft in de eerste negen maanden van dit jaar honderden miljoenen verlies geleden door een ingestorte vraag naar coronaboosters, zijn enige commerciële product. Het nettoverlies kwam uit op 831,1 miljoen euro, vergeleken met een verlies van bijna 925 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder, maakte het concern bekend.

De omzet bleef onder de 2 miljard euro en bestond voor een belangrijk deel uit betalingen van de Amerikaanse branchegenoot Bristol Myers Squibb, met wie het bedrijf een kankermedicijn probeert te ontwikkelen. BioNTech verwacht voor heel 2025 nog steeds een verlies, vanwege aanhoudend hoge uitgaven.

BioNTech ontwikkelde een coronavaccin samen met het Amerikaanse farmacieconcern Pfizer. In de coronajaren verdienden de bedrijven vele miljarden met de verkoop van hun middelen. Het Duitse bedrijf probeert nu nieuwe medicijnen tegen kanker te ontwikkelen om de ingezakte vraag naar coronamiddelen te compenseren.