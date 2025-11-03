Wall Street begint optimistisch aan nieuwe beursmaand

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine winsten begonnen aan de nieuwe beursmaand. Wall Street sloot de maand oktober positief af, mede dankzij sterke resultaten van Amazon. Ook over de hele maand gingen de graadmeters vooruit door het nieuwe handelsbestand tussen de Verenigde Staten en China en het aanhoudende optimisme over kunstmatige intelligentie (AI). De S&P 500-index en Dow-Jonesindex stegen daarbij voor de zesde maand op rij.

De Dow noteerde kort na opening van de markt vrijwel onveranderd op 47.558 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,5 procent op 6873 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 1 procent tot 23.970 punten.

De aandacht blijft deze week uitgaan naar de kwartaalcijfers van bedrijven. Tot nu toe hebben meer dan 300 bedrijven uit de S&P 500-index hun resultaten bekendgemaakt. Later deze week komen onder meer de cijfers van taxidienst Uber, farmaceut Pfizer, de chipbedrijven Advanced Micro Devices (AMD) en Qualcomm, en fastfoodketen McDonald's.

Shutdown

Door de aanhoudende sluiting van de Amerikaanse overheid moeten beleggers het ook deze week doen zonder belangrijke economische gegevens. Door de shutdown, die al meer dan een maand duurt, zal het belangrijke Amerikaanse banenrapport vrijdag waarschijnlijk niet verschijnen.

Nvidia steeg 3 procent. Trump zei in een zondag uitgezonden interview met CBS dat de meest geavanceerde chips van Nvidia gereserveerd zijn voor Amerikaanse bedrijven en buiten China en andere landen worden gehouden.

Koerssprong

Datacenterbedrijf IREN schoot ruim 18 procent omhoog. Microsoft (plus 0,9 procent) heeft een overeenkomst ter waarde van ongeveer 9,7 miljard dollar getekend voor de aankoop van AI-cloudcapaciteit van het Australische bedrijf. De deal geeft Microsoft toegang tot bepaalde processors van Nvidia die in IREN's datacenter in Texas worden geïmplementeerd. Ook sloot IREN een overeenkomst met Dell (plus 2 procent) om chips en apparatuur te kopen voor ongeveer 5,8 miljard dollar.

Kenvue maakte een koerssprong van 16 procent. Kimberly-Clark, bekend van merken als Kleenex en Huggies, neemt het bedrijf achter onder meer Listerine en Band-Aid over in een deal ter waarde van 48,7 miljard dollar. Kenvue is ook eigenaar van Tylenol. Die pijnstiller ligt onder vuur nadat Trump zei dat zwangere vrouwen het middel niet zouden moeten gebruiken, omdat het mogelijk autisme veroorzaakt. Volgens Kenvue is daar geen wetenschappelijk bewijs voor.