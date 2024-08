Forse boete dreigt voor grootste Britse waterbedrijf Thames Water

BIRMINGHAM (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Thames Water, het grootste waterbedrijf van het Verenigd Koninkrijk, riskeert een boete van 104 miljoen Britse pond, omgerekend ruim 121 miljoen euro. De Britse toezichthouder Ofwat beschuldigt het bedrijf van het lozen van afvalwater in rivieren. Een definitieve beslissing over de boete moet nog worden genomen.

De boete komt overeen met 9 procent van de omzet, net onder de grens van 10 procent die Ofwat kan opleggen. De waakhond, die toeziet op de watervoorziening in het Verenigd Koninkrijk, heeft ook boetes voorgesteld voor twee andere waterbedrijven. Yorkshire Water en Northumbrian Water hangen boetes van respectievelijk 47 miljoen pond en 17 miljoen pond boven het hoofd.

"De hoogte van de boetes die we van plan zijn op te leggen, geeft zowel de ernst van de tekortkomingen aan als onze vastberadenheid om actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat waterbedrijven meer doen om te zorgen voor schonere rivieren en zeeën", zegt Ofwat-topman David Black in een verklaring.

Klanten

Thames Water, dat een kwart van de Britse huishoudens van water voorziet, gaat al gebukt onder een grote schuldenlast die in de miljarden loopt. Het bedrijf is daarom op zoek naar nieuwe investeringen. In juli gaf Thames Water aan vooralsnog over voldoende financiële middelen te beschikken om het tot mei volgend jaar uit te houden.

Ofwat benadrukt dat de boetebedragen niet verhaald mogen worden op klanten. De Britse regering verwelkomt de voorstellen van de toezichthouder. "De onaanvaardbare vernietiging van onze waterwegen had nooit toegestaan mogen worden", stelt milieuminister Steve Reed. "Deze regering zal de watersector fundamenteel hervormen."