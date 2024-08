Handbalsters stranden weer in kwartfinales Olympische Spelen

PARIJS (ANP) - De Nederlandse handbalsters zijn op de Olympische Spelen van Parijs, evenals drie jaar geleden in Tokio, gestrand in de kwartfinales. De ploeg van bondscoach Per Johansson verloor in het Pierre Mauroy-stadion in Lille met 29-25 van Denemarken.

De Nederlandse ploeg stond na vijf minuten al met 4-0 voor, maar raakte vrij snel de greep op de wedstrijd kwijt. De stugge Deense ploeg werd steeds beter en nam voor rust de leiding (11-10). In de tweede helft nam de drievoudig olympisch kampioen snel afstand (16-11). Nederland vocht tot de laatste minuut, maar scoorde zelf te weinig en gaf de tegenstander te veel ruimte. Ervaren speelsters als Lois Abbingh en Estavana Polman lieten het afweten.

Topschutters aan Nederlandse zijde waren Bo van Wetering en Dione Housheer met ieder zeven doelpunten.

Nederland nam voor de derde keer deel aan de Spelen. In Rio 2016 eindigde de ploeg als vierde, in Tokio 2021 was Frankrijk in de kwartfinales te sterk.