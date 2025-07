Forse daling Europese verkoop bedrijfswagens, vooral in Nederland

BRUSSEL (ANP) - De verkoop van nieuwe bestelwagens, trucks en bussen in Europa is in de eerste helft van dit jaar fors teruggelopen. De neergang deed zich volgens autobrancheorganisatie ACEA vooral voor in belangrijke markten zoals Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië.

In totaal zijn er in de EU in het afgelopen halfjaar ruim 729.000 bestelbussen verkocht, 13 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In Nederland kelderde de verkoop van deze busjes met liefst 79 procent tot 9636 stuks.

In de laatste maanden van vorig jaar schoot de verkoop van dieselbedrijfswagens in Nederland echter omhoog, omdat bestelwagens die nog in 2024 op kenteken werden gezet in aanmerking kwamen voor ondernemersvrijstelling van de aanschafbelasting bpm. Dit effect viel dit jaar dus weg, waardoor ook de verkopen inzakten.

De Europese vrachtwagenmarkt kreeg in de eerste zes maanden van dit jaar de grootste klap, met een daling van 15,4 procent. In Duitsland liep de verkoop zelfs met bijna 28 procent terug, mede door de economische achteruitgang in het land.