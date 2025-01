Forse stijging verkoop nieuwbouwwoningen, aanbod droogt echter op

DEN HAAG (ANP) - Na twee moeilijke jaren waarin de verkopen van nieuwbouwwoningen bijna halveerden, liet 2024 een indrukwekkend herstel zien. In totaal werden er bijna 32.000 van deze woningen verkocht, 43 procent meer dan in het jaar daarvoor. Volgens branchevereniging WoningBouwersNL kiezen kopers vaker voor nieuwbouw door de aanhoudende schaarste op de woningmarkt.

Het gevolg van de verkoopspurt is wel dat het aanbod aan nieuwbouwhuizen bijna volledig is opgedroogd. Eind 2024 waren er nog maar iets meer dan 4000 van deze koopwoningen beschikbaar, het laagste niveau ooit. "Dit lage aanbod, gecombineerd met weinig afgegeven bouwvergunningen, kan verder marktherstel in 2025 belemmeren", aldus de vereniging.

Twee provincies kenden "uitzonderlijke stijgingen" in nieuwbouwverkopen. In Flevoland steeg de verkoop met maar liefst 163 procent en in Limburg met 104 procent. Zuid-Holland blijft met afstand de grootste markt voor nieuwbouwkoopwoningen, met 7319 verkochte woningen in 2024. Noord-Brabant volgt op de tweede plaats met 5486 woningen en Noord-Holland staat derde (4638 verkopen).