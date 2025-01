Terwijl velen van ons al moeite hebben met het tillen van een zware boodschappentas, dragen Vietnamese boeren dagelijks lasten die zwaarder zijn dan hun eigen lichaamsgewicht. Hun geheim? Een ingenieuze techniek met veerkrachtige bamboestokken die de inspanning met achttien procent vermindert.

Wereldwijd hebben verschillende gemeenschappen unieke methoden ontwikkeld om extreme gewichten te verplaatsen. In Oost-Afrika dragen Luo-vrouwen urenlang lasten van zeventig procent van hun lichaamsgewicht op hun hoofd. De sherpa's in de Himalaya vervoeren met een hoofdband en schouderbanden gewichten die hun eigen lichaamsmassa overstijgen, terwijl ze dagenlang door bergachtig terrein trekken.

Deze traditionele technieken trekken de aandacht van moderne wetenschappers. Onderzoek toont aan dat de hoofdband-methode van de sherpa's het zuurstofverbruik en de hartslag verlaagt. Ingenieurs laten zich hierdoor inspireren bij het ontwerpen van innovatieve rugzakken die natuurlijk meebewegen met het lichaam.

Consequent trainen is belangrijk

Maar wat kunnen gewone mensen leren van deze krachtpatsers? Professor Jeffrey Ackerman van de Colorado School of Mines benadrukt tegenover de Britse openbare omroep BBC dat consequente krachttraining essentieel is. "Ons lichaam is aangepast aan ons eigen gewicht. Voor zware lasten moet je systematisch de kernspieren en ondersteunende spiergroepen trainen."

Recent onderzoek wijst uit dat de beste resultaten komen van een combinatie van kracht- en conditietraining, minimaal drie keer per week. Belangrijk is om klein te beginnen en de belasting geleidelijk op te bouwen. Ook blijkt dat meerdere sets met rustperioden van twee tot vijf minuten de grootste vooruitgang opleveren.

Betere gezondheid

De voordelen van krachttraining reiken verder dan alleen het tillen van zware gewichten. Het verbetert de gezondheid en mobiliteit van ouderen en wordt gelinkt aan een lager risico op kanker en hartaandoeningen. Studies tonen ook positieve effecten op de mentale gezondheid.

Met een vergrijzende bevolking wordt krachttraining steeds belangrijker. Gezondheidsorganisaties adviseren minimaal twee krachtsessies per week om botdichtheid te behouden en flexibiliteit te verbeteren. Hoewel niemand het niveau van een sherpa hoeft te bereiken, kan iedereen baat hebben bij het opbouwen van meer kracht.

Bron: BBC