Forse toename overzeese aanvoer bananen en avocado's

DEN HAAG (ANP) - De overzeese aanvoer van gekoelde groente en fruit nam tussen 2015 en 2025 sterk toe, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De aanvoer van groente verdubbelde in deze periode en die van fruit nam met bijna de helft toe, terwijl er minder vis en vlees werd aangevoerd. Vooral bananen en avocado's waren vorig jaar meer in trek dan tien jaar geleden.

De totale aanvoer van goederen over zee in koel- en vriescontainers steeg in tien jaar tijd met bijna een kwart, van 8,9 naar 11,1 miljoen ton. Volgens Marjolijn Jaarsma, economisch onderzoekster bij het CBS, is er geen sluitende verklaring te geven voor de toename. De toename zegt volgens Jaarsma niet veel over de consumptie van Nederlanders. Uit algemene cijfers blijkt volgens haar dat ongeveer de helft van alle Nederlandse import wordt doorgevoerd naar andere landen.

Ruim de helft van de gekoelde aanvoer bestond in 2025 uit groente en fruit. Een vijfde van die aanvoer bestond vorig jaar uit bananen. Daarnaast verdubbelde de levering van bananen in tien jaar tijd. Ook de aanlevering van avocado's verdrievoudigde in tien jaar tijd. Volgens een woordvoerster van brancheorganisatie GroentenFruit Huis is de consumptie van tropisch en subtropisch fruit, waaronder avocado's, de afgelopen jaren gestegen.

Zuid-Afrika, Brazilië en China

De aanvoer van vlees en vleeswaren daalde in tien jaar tijd met ongeveer een vijfde, van 1,3 naar 1,1 miljoen ton. De aanvoer van visproducten nam met vergelijkbare cijfers af. Ook hiervoor kan het statistiekbureau geen verklaring geven.

Bijna een derde van alle koelcontainers die naar Nederland werden verscheept, kwam in 2025 uit Zuid-Afrika, Brazilië en China. Vorig jaar werden de meeste van deze goederen, vooral sinaasappels en druiven, uit Zuid-Afrika geïmporteerd. In 2015 werden de meeste gekoelde goederen nog uit Brazilië gehaald, hoofdzakelijk meloenen en vlees. "Deze verandering loopt vrijwel gelijk met de algemene trend. Omdat Zuid-Afrika vooral in de hoek van het fruit zit, bleek het vorig jaar de grootste aanvoerder van gekoelde producten", stelt Jaarsma.