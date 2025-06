Forse winsten op Wall Street na afkoeling spanning Midden-Oosten

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink hoger geëindigd. Beleggers reageerden verheugd op de wapenstilstand tussen Israël en Iran. Ook hadden ze aandacht voor uitspraken van Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve. Hij verscheen voor het Amerikaanse Congres om verklaringen af te leggen over het rentebeleid, iets wat de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank twee keer per jaar doet.

De invoering van het bestand verliep wel onrustig. De Amerikaanse president Donald Trump verweet Israël en Iran zich niet aan het door hem afgekondigde bestand te houden. Later zei Trump dat Israël Iran niet meer gaat aanvallen.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent hoger op 43.089,02 punten. De brede S&P 500-index klom 1,1 procent tot 6092,18 punten en techgraadmeter Nasdaq noteerde bij het slot van de handelsdag 1,4 procent hoger op 19.912,54 punten.