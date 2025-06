Koning: terecht dat wordt gepleit voor evenwichtige NAVO-bijdrage

DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander noemt het "terecht" dat er binnen de NAVO wordt gepleit voor "evenwicht in de financiële bijdragen van de partners binnen het bondgenootschap". Dat zei hij in zijn toespraak op paleis Huis ten Bosch tijdens het diner voor staatshoofden en regeringsleiders die deelnemen aan de NAVO-top.

De koning noemde het "indrukwekkend hoe wij als NAVO-landen erin geslaagd zijn om samen een schild te vormen waarachter vrijheid en vrede kunnen floreren". Maar hij stelde ook dat de organisatie "zichzelf kritische vragen" moet durven stellen, zoals "zijn we voldoende toegerust voor de uitdagingen van nú? Is er voldoende balans in de onderlinge verdeling van lusten en lasten?".

Hij noemde deze vragen "relevant nu de dreiging van Rusland en andere kwaadwillende landen nieuwe, ongekende dimensies aanneemt".

Solidariteit

De koning zei verder dat solidariteit "niet zonder het waarmaken van eigen verantwoordelijkheid" kan. Willem-Alexander pleitte voor meer aandacht voor artikel 3 van het NAVO-verdrag. "Het artikel dat bepaalt dat 'partijen, afzonderlijk en gezamenlijk, hun individuele en collectieve vermogen om gewapende aanvallen te weerstaan, zullen handhaven en ontwikkelen'."

De koning richtte het woord ook nog tot de Amerikaanse president Donald Trump, een van de aanwezigen in de Oranjezaal. "Meneer de president, het betekent veel voor ons u vanavond bij ons thuis te mogen verwelkomen. Wij koesteren de vriendschapsbanden die onze landen altijd zullen verenigen."

Tot slot riep de koning op om "scherp voor ogen houden wat al 76 jaar lang de kern is van het succes van de NAVO. Die is gelegen in onze onverbrekelijke eenheid. In het onderling vertrouwen dat wij altijd op elkaar kunnen rekenen". Ook haalde hij de belofte van het NAVO-verdrag aan. "Zolang we hieraan vasthouden, kunnen we iedere uitdaging de baas", besloot hij, voor hij zijn gasten opriep het glas met hem te heffen.