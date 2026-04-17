Forse winsten Wall Street na nieuws heropening Straat van Hormuz

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met stevige winsten het weekend ingegaan door het nieuws dat Iran de Straat van Hormuz volledig heropent voor de commerciële scheepvaart. De olieprijzen gingen juist hard omlaag door de hoop bij beleggers op vrede in het Midden-Oosten. Verder was Netflix een opvallende daler op Wall Street na een slecht ontvangen kwartaalbericht van de videostreamingdienst.

De Dow-Jonesindex steeg 1,8 procent tot 49.447,43 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent tot 7126,06 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 1,5 procent tot 24.468,48 punten. Daarmee werd de recordopmars van de S&P 500 en Nasdaq verder doorgezet. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde meer dan 10 procent tot 84,64 dollar en Brentolie werd bijna 9 procent goedkoper op 90,66 dollar per vat.

Bedrijven die erg gevoelig zijn voor hoge brandstofkosten waren in trek. Zo stegen de cruisemaatschappijen Carnival, Norwegian Cruise Line en Royal Caribbean Cruises tot meer dan 7 procent in waarde.

Oliebedrijven in de min

Luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines en Southwest Airlines gingen tot 7 procent vooruit. Reisgerelateerde aandelen als Airbnb en Expedia wonnen tot 4,5 procent.

Oliebedrijven hadden het daarentegen moeilijk met minnen voor ExxonMobil, Chevron, Occidental Petroleum en ConocoPhillips tot meer dan 5 procent. Door de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz zijn de olieprijzen de afgelopen tijd hard gestegen omdat veel olie uit het Midden-Oosten via die zeestraat wordt geëxporteerd.

Netflix

Netflix sloot bijna 10 procent in de min. De winst ging in het eerste kwartaal flink omhoog, mede dankzij prijsverhogingen en meer abonnees, maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. Netflix, dat zich in februari terugtrok uit de overnamestrijd rond Warner Bros. Discovery, maakte ook bekend dat voorzitter en medeoprichter Reed Hastings het bedrijf na bijna dertig jaar gaat verlaten.

Aluminiumproducent Alcoa meldde eveneens tegenvallende cijfers en eindigde bijna 7 procent in het rood.