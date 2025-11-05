Frankrijk bereidt ban op Shein voor na sekspoppenschandaal

PARIJS (ANP) - De Franse regering treft voorbereidingen om webwinkel Shein tijdelijk te blokkeren, maakt het ministerie van Financiën in Parijs bekend. De maatregel volgt op grote ophef die het afgelopen weekend ontstond toen op kinderen lijkende sekspoppen te zien waren op de website van de onlinewinkel. De Franse regering is van plan Shein in de ban te doen totdat "het platform aan de autoriteiten laat zien dat al zijn inhoud voldoet aan onze wet- en regelgeving".

Shein zegt tegen persbureau Reuters dat het bedrijf snel in gesprek wil met de Franse autoriteiten. Het bedrijf zei ook dat zijn verkoopplatform in Frankrijk tijdelijk inactief is. Volgens een woordvoerder was dat al gepland voordat de regering haar ingreep bekendmaakte. Shein zei sekspoppen volledig te hebben verboden na de ophef en de verkopers van de op kinderen lijkende poppen te hebben bestraft.

Mede door het sekspoppenschandaal ging de opening van Sheins eerste permanente fysieke winkel, in warenhuis BHV in hartje Parijs, woensdag gepaard met protesten. Politici, vakbonden en winkeliers in Frankrijk ageerden eerder tegen de winkel vanwege het bedrijfsmodel waarvoor het Chinese webwinkelconcern bekendstaat. Critici zeggen dat de zeer goedkope kleding op de site ten koste gaat van het milieu en arbeidersrechten, wat voor oneerlijke concurrentie zou zorgen.