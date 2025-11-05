ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Frankrijk bereidt ban op Shein voor na sekspoppenschandaal

Economie
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 16:35
anp051125155 1
PARIJS (ANP) - De Franse regering treft voorbereidingen om webwinkel Shein tijdelijk te blokkeren, maakt het ministerie van Financiën in Parijs bekend. De maatregel volgt op grote ophef die het afgelopen weekend ontstond toen op kinderen lijkende sekspoppen te zien waren op de website van de onlinewinkel. De Franse regering is van plan Shein in de ban te doen totdat "het platform aan de autoriteiten laat zien dat al zijn inhoud voldoet aan onze wet- en regelgeving".
Shein zegt tegen persbureau Reuters dat het bedrijf snel in gesprek wil met de Franse autoriteiten. Het bedrijf zei ook dat zijn verkoopplatform in Frankrijk tijdelijk inactief is. Volgens een woordvoerder was dat al gepland voordat de regering haar ingreep bekendmaakte. Shein zei sekspoppen volledig te hebben verboden na de ophef en de verkopers van de op kinderen lijkende poppen te hebben bestraft.
Mede door het sekspoppenschandaal ging de opening van Sheins eerste permanente fysieke winkel, in warenhuis BHV in hartje Parijs, woensdag gepaard met protesten. Politici, vakbonden en winkeliers in Frankrijk ageerden eerder tegen de winkel vanwege het bedrijfsmodel waarvoor het Chinese webwinkelconcern bekendstaat. Critici zeggen dat de zeer goedkope kleding op de site ten koste gaat van het milieu en arbeidersrechten, wat voor oneerlijke concurrentie zou zorgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 86796001

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

Chocolate

De Bleke toekomst van chocolade: Waarom pure chocolade verdwijnt

anp041125132 1

Bitcoin-winsten gaan volledig in rook op

ANP-495810699

Bakken en braden in olijfolie? Let goed op welke van de drie soorten je kiest

ANP-539160548

Oud-tennisprof Dennis van Scheppingen de cel in voor verkrachting van minderjarige jongens

shutterstock_2656052245

'Het houden van honden moet verboden worden, zolang baasjes niet weten hoe met honden om te gaan'

Loading