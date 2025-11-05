Hypnose als alternatief voor maagverkleining: Israëlisch onderzoek boekt succes

In het Hadassah Medical Center in Jeruzalem onderzoeken wetenschappers een opvallend alternatief voor chirurgische maagverkleining: een ‘operatie’ met behulp van hypnose. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Deelnemers aan het onderzoek verloren gemiddeld tien procent van hun lichaamsgewicht binnen drie maanden, zonder dat er een mes aan te pas kwam.

Hoe werkt het?

De deelnemers ondergaan een gesimuleerde bariatrische operatie in een echte operatiekamer: ze krijgen een operatiejas aan, worden aangesloten op monitoren, en de omgeving voelt realistisch. Hypnotherapeut Maya Mizrahi begeleidt de patiënten in een trance en voert ze stapsgewijs door het proces van een sleeve-gastrectomie – alsof de maag verkleind wordt. Het brein ‘gelooft’ dat er daadwerkelijk een operatie plaatsvindt, waardoor gevoel van verzadiging, zelfcontrole en motivatie worden versterkt.

Ervaringen van deelnemers

Zowel mensen die eerder een echte maagverkleining ondergingen als mensen zonder operatieve voorgeschiedenis, doen mee. Sommigen verloren tot 17 kilo in drie maanden. “Ik ben niet langer verleid door gebakjes,” vertelt een deelnemer. “Het voelt magisch.” Andere deelnemers spreken van blijvende gedragsveranderingen zoals het plannen van maaltijden en minder ‘automatisch’ eten.

Waarom hypnose?

Ruim 40 tot 70 procent van de patiënten die een maagverkleining ondergaan, komt binnen vijf jaar weer aan. Medicatie kent bijwerkingen en een tweede operatie brengt risico’s mee. Hypnose daarentegen lijkt veilig en kan zelfs bijdragen aan het doorbreken van ongezonde eetgewoontes doordat het lichaam en brein opnieuw worden geprogrammeerd. Toch benadrukken experts dat het werkveld van hypnose bij obesitas nog in de kinderschoenen staat.

Hoe verloopt het onderzoek?

De studie omvat vijf sessies: de hypnose zelf, begeleiding bij zelfhypnose, gesprekken, telefonische check-ins en een voedingsgids. Via bloedtesten wordt gekeken of hormonen zoals ghreline en leptine – die honger en verzadiging reguleren – daadwerkelijk beïnvloed worden.

Van de 41 deelnemers had na drie maanden 86% daadwerkelijk gewicht verloren. Het onderzoeksteam wil later dit jaar definitieve resultaten publiceren. Indien succesvol, zou deze ‘virtuele operatie’ een veilige aanvulling kunnen zijn op bestaande behandelmethoden voor obesitas.