Ex-president Bolivia mag van rechters gevangenis verlaten

LA PAZ (ANP/RTR/AFP) - De hoogste rechters van het Zuid-Amerikaanse Bolivia hebben de vrijlating bevolen van voormalig president Jeanine Añez. Het hooggerechtshof zette een streep door de tien jaar cel die de rechtse politica in 2022 had gekregen, onder meer voor een vermeend complot om rivaal en voorganger Evo Morales af te zetten.

Añez heeft steeds alle aanklachten ontkend. Ze trad op als interim-leider nadat de linkse Morales het land was ontvlucht. Hij was de steun van het leger verloren na massale protesten tegen vermeende verkiezingsfraude in 2019. Morales beweerde dat hij het slachtoffer was van een staatsgreep.