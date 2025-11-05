ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ex-president Bolivia mag van rechters gevangenis verlaten

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 16:36
anp051125156 1
LA PAZ (ANP/RTR/AFP) - De hoogste rechters van het Zuid-Amerikaanse Bolivia hebben de vrijlating bevolen van voormalig president Jeanine Añez. Het hooggerechtshof zette een streep door de tien jaar cel die de rechtse politica in 2022 had gekregen, onder meer voor een vermeend complot om rivaal en voorganger Evo Morales af te zetten.
Añez heeft steeds alle aanklachten ontkend. Ze trad op als interim-leider nadat de linkse Morales het land was ontvlucht. Hij was de steun van het leger verloren na massale protesten tegen vermeende verkiezingsfraude in 2019. Morales beweerde dat hij het slachtoffer was van een staatsgreep.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 86796001

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

Chocolate

De Bleke toekomst van chocolade: Waarom pure chocolade verdwijnt

anp041125132 1

Bitcoin-winsten gaan volledig in rook op

ANP-495810699

Bakken en braden in olijfolie? Let goed op welke van de drie soorten je kiest

ANP-539160548

Oud-tennisprof Dennis van Scheppingen de cel in voor verkrachting van minderjarige jongens

shutterstock_2656052245

'Het houden van honden moet verboden worden, zolang baasjes niet weten hoe met honden om te gaan'

Loading