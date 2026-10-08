Frankrijk biedt boeren renteloze leningen aan na hete zomer

PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk stelt renteloze leningen ter waarde van 2 miljard euro beschikbaar aan boeren. Dat meldt het Franse ministerie van Landbouw. Franse boeren zagen gewassen en weilanden afgelopen zomer verwoest worden door hittegolven, droogte en branden.

De Franse minister van Landbouw trok vorige maand al 1,3 miljard euro uit voor een pakket om boeren te ondersteunen. Ongeveer de helft van dat geld wordt gebruikt voor snelle uitbetalingen aan boeren ter compensatie van de geleden schade door het weer. "Dit is een aanzienlijke inspanning van de natie voor haar boeren", verklaarde Annie Genevard destijds.

De belangrijkste Franse boerenbond FNSEA meldde in september dat boeren deze zomer minstens 10 miljard euro aan productieverlies hebben geleden. Frankrijk is de grootste landbouwproducent van de Europese Unie.