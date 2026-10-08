Sinner en Alcaraz spelen tegen amateurs bij Australian Open

MELBOURNE (ANP/RTR) - Tennissers Jannik Sinner en Carlos Alcaraz hebben hun deelname toegezegd aan het demonstratietoernooi tussen amateurs en profs, voorafgaand aan de Australian Open. De winnaar van het zogeheten 'One Point Slam' ontvangt 1 miljoen Australische dollar (omgerekend 621.000 euro).

Sinner, de nummer 1 van de wereld, heeft niet meer gespeeld sinds zijn eindzege op Wimbledon in juli. Hij maakte dinsdag bekend dat hij dit jaar niet meer in actie komt om optimaal te kunnen herstellen van een knieblessure. Alcaraz won begin dit jaar de Australian Open en zegevierde eerder deze week in Tokio voor het eerst na een slepende polsblessure.

In het One Point Slam wordt om slechts één punt gespeeld. Vorig jaar won de Australische amateur Jordan Smith.

Bij de vrouwen doen Coco Gauff en Naomi Osaka mee. "Dat sterren als Alcaraz, Gauff, Osaka en Sinner samenspelen met gewone Australiërs, vat precies de essentie van dit evenement samen: mensen samenbrengen via tennis", aldus directeur Tom Larner van Tennis Australia.