Frankrijk dringt bij EU aan op straf Shein om sekspoppenschandaal

Economie
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 11:01
PARIJS (ANP/AFP/RTR) - Frankrijk heeft de druk op de Europese Unie opgevoerd om een formeel onderzoek te starten naar Shein. De oproep volgt op grote ophef die ontstond nadat op kinderen lijkende sekspoppen te zien waren op de website van de onlinewinkel.
De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot zei dat Shein "duidelijk" Europese regels overtreedt. "Ik vind dat de Europese Commissie actie moet ondernemen. Het kan niet langer wachten", zei Barrot in een interview met de nieuwszender France Info.
Frankrijk treft voorbereidingen om Shein tijdelijk te blokkeren vanwege het sekspoppenschandaal, werd woensdag bekend. De Franse regering is van plan Shein in de ban te doen totdat "het platform aan de autoriteiten laat zien dat al zijn inhoud voldoet aan onze wet- en regelgeving".
De Franse bewindspersoon Anne Le Henanff, die over digitale platformen gaat, heeft gezegd dat zij en de minister van Financiën Roland Lescure een brief naar de Commissie hebben gestuurd.
